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Başkan Utku Gümrükçü’den emekçilere korona virüsü primi

İZMİR HABERLERİ  | 08.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınına karşı fedakarca alanda mücadele eden belediye emekçilerine 450 TL ek ücret desteğinde bulundu.

Başkan Utku Gümrükçü’den emekçilere korona virüsü primi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınına karşı fedakarca alanda mücadele eden belediye emekçilerine 450 TL ek ücret desteğinde bulundu. Ek ücret sözleşmesini Başkan Utku Gümrükçü ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin imzaladı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü korona virüsü salgının başladığı andan bugüne kadar mücadeleye eden belediye personelini unutmadı. Bu kapsamda Gümrükçü, 450 TL ek ücret desteği yaptı. Ek ücret sözleşmesine ise imzayı Başkan Utku Gümrükçü ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin attı.
Gümrükçü, "Belediye emekçilerimiz bu sürecin görünmez kahramanları. Çiğli’de yaptıkları çalışmalar ile halkımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağladılar. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Çiğlili hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sahada özveriyle çalışan emekçilerimize moral vermek ve maddi anlamda katkı sunmak için 450 TL’lik bir destekte bulunduk. Bu işin para ile karşılığı yok ama maddi anlamda katkıda bulunmak istedik. Bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm emekçilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız" dedi.
Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin de, bu zorlu süreçte belediye emekçilerinin görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Emekçilerimiz alanlarda görevlerini aksatmadan yerine getirdiler. Başkan Utku Gümrükçü de emekçilerimizin yanında olmuş ve kendilerine prim desteğinde bulunmuştur. Dayanışma gösteren emekçilerimize ve Başkan Gümrükçü’ye bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Utku Gümrükçü’den emekçilere korona virüsü primi

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Bayindir
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