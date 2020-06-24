Başkan Utku Gümrükçü’den ibadethanelere ziyaret

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, normalleşme süreciyle birlikte tekrar ibadete açılan ibadethaneleri ziyaret ederek, talep ve önerilerle ilgili görüşmeler yaptı.

Çiğli ilçesinde, yeni normal süreçte de tedbirler elden bırakılmıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, pandemi döneminde uzun süre kapalı olan ve tekrar ibadete açılan ibadethaneleri ziyaret etmeye başladı.

Başkan Gümrükçü, ilk olarak Aydınlıkevler Camisi, Yeşil Cami ile Evka 2 Merkez Camisinde yapılan taziye evinde incelemelerde bulundu. Cami dernek üyeleri ve imamlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, pandemi sürecine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Evka 2 Cemevini ziyaret eden Başkan Gümrükçü, ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte sosyal hayatın yeniden hareketlendiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Pandemi döneminde olduğu gibi normalleşme sürecinde de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Aydınlıkevler ve Evka 2 mahallelerimizdeki ibadethanelerimizi ziyaret ettik. Tekrar ibadete açılan ibadethanelerimizde vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmesi adına incelemelerde bulunduk. Yapımını tamamladığınız Evka 2 Merkez Camisinin bahçesinde bulunan Taziye Evinin açılışını pandemi başlayınca yapamamıştık. Ziyaretlerimizde ihtiyaçları tespit ediyor ve çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz " dedi.



