Başkan Utku Gümrükçü’den moloz tepkisi

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü ile kararlılıkla mücadele edilen Çiğli’de, günlük moloz toplama hacmi 40 tondan 70 tona yükseldi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurallara uymayarak çevre kirliliğine sebep olan bu kişilere sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

2020 yılında günlük 40 ton moloz toplama kapasitesiyle bu alanda İzmir’de ilk sırada yer alan Çiğli Belediyesi, kaçak moloz ve hafriyat ile mücadelesine yeni yılda da devam ediyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasına ve denetimlere rağmen kaçak moloz dökümünde ciddi bir artış yaşanıyor. Ocak ayının ilk yarısının verilerine göre, günlük moloz toplama kapasitesi bir önceki yıla nazaran 30 ton daha artarak 70 tona çıktı. Başkan Utku Gümrükçü, bu olumsuz artışın önüne geçmek amacıyla ilgili birim müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek tedbirlerin sıklaştırılması ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması talimatını verdi.

"Geri adım atmayacağız”

Kaçak moloz ile mücadelede geri adım atmayacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Ekiplerimiz, 2020 yılında büyük bir özveriyle çalışarak günlük 40 ton moloz topladı. İzmir’de günlük olarak en çok moloz toplayan belediye olmamıza rağmen olumsuz bir artış devam ediyor. Denetimlerimizi sıklaştıracağız. Kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulayacağız. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Herkes, kendi mahallesinin kontrolünü yapsın. Kurallara aykırı olarak moloz döken kişiler olursa belediyemizle irtibata geçsinler. Bu şekilde birlikte hareket edersek çocuklarımıza daha sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek sunabiliriz” dedi.