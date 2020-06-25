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Başkan Uysal, ‘Daha iyisi için çalışacağız’

ANTALYA HABERLERİ  | 25.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını sağlayan çalışmalarıyla Türkiye’nin fark sağlayan kurumlarından Adalya Vakfı’nın genel kurulunda “Daha iyi şeyler yapabiliriz.

Başkan Uysal, ‘Daha iyisi için çalışacağız’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını sağlayan çalışmalarıyla Türkiye’nin fark sağlayan kurumlarından Adalya Vakfı’nın genel kurulunda “Daha iyi şeyler yapabiliriz. İyinin düşmanı, iyinin rekabetçisi daha iyidir. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.
Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı genel kurulu, Muratpaşa Belediyesi ve vakfın falez bandında bulunan Engelsiz Kafe’de toplandı. Divan başkanlığını Belediye Başkanı Uysal’ın yaptığı genel kurul saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılırken Başkanvekili Bilal Köleoğlu, yönetim kurulu adına vakfın 2019 yılı faaliyet raporunu sundu.
Raporda, Adalya Vakfı’nın hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de bilinirliği her gün artarken Engelsiz Kafe’de engelli bireylerin yaşamsal ve toplumsal gereksinimlerini kendi başlarına karşılayabilecek düzeye ulaşmaları, özgüven duygularının geliştirilmesi ve engellilerin üreten bireyler olabilmesini sağlamak amacıyla eğitimler verildiği belirtildi.
Bununla birlikte 2019 içinde engelsiz Kafe’nin öğrencilerinden Benay Balcı’nın Finlandiya’da düzenlenen Down Sendromlu Özel Sporcular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda milli takım sporcusu olarak madalyalar kazandığına dikkat çekilirken vakfın da 2019-2020 eğitim yılı için 48 üniversite öğrencisine 9 ay süreli aylık 175 lira karşılıksız eğitim bursu verdiği de kaydedildi.
Faaliyet raporu ve ardından okunan denetim raporunun oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda Başkan Uysal, Adalya Vakfı’nın başarıyla yönetildiğini belirterek, “Daha iyi şeyler yapabiliriz. İyinin düşmanı, iyinin rekabetçisi daha iyidir. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu konuda bütün arkadaşlarımızın özveri göstereceğinden şüphem yok” diye konuştu.
Genel kurulda, vakfı yönetimine Bilal Köleoğlu, Yılmaz Altun, Derya Karakoç, Hüseyin Demir, Hıdır Yüksel, Hüseyin Öztaş seçilirken Başkan Uysal, görev alan tüm isimlere başarı dileğinde bulundu.

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