Başkan Uysal, deprem bölgesinde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal İzmir’in Bayraklı ilçesinde 158 çadırın yer aldığı çadır kentte Muratpaşa Belediyesi’nin kurduğu kreş ve oyun evini ziyaret etti. Çocuklara Antalya’dan çeşitli hediyeler getiren Başkan Uysal, onlarla resimler çizdi, boyama yaptı, çocukların oyunlarına katıldı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin çadır kreş ve oyun evinin de bulunduğu çadır kent de dahil İzmir’de büyük bir dayanışmanın hayata geçirilmiş olduğunu söyledi. Temel yaşam malzemelerinde eksiklik yaşanmadığını ifade eden Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Bir yandan yardımlar gelmeye devam ediyor. Ama çocukların psikolojisi olumsuz etkileniyor. Çadır kentte, bu koşullarda yaşamak kolay değil. Biz de çocuklarımıza bir katkı sağlayalım, onları mutlu ederek ailelerimizin buradaki yaşamına katkı sağlayım istedik. Bu katkıyı sağlayabildiğimiz için ne mutlu bize. Bu imkanı bize sağlayan Muratpaşalı komşularıma da çok teşekkür ediyorum. Burada olmak, katkı verebilmek çok güzel.”

Kurulan kreş ve oyun evinin yaklaşık 100 metrekare genişliğe sahip olduğunu, çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan oluşan güçlü bir ekibin görev aldığının altını çizen Başkan Uysal, “Çadır kentin çocuklara yönelik bütün işlerini ciddi oranda üstlenmiş durumdayız” dedi.

Başkan Uysal, daha sonra 6.6 büyüklüğündeki depremin büyük hasara neden olduğu Bayraklı’da Belediye Başkanı Serdal Sandal’ı ziyaret etti. Başkan Uysal, geçmiş olsun dileklerini iletti.

