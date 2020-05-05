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Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske dikti

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 11:00 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meslek Edindirme, Eğitim ve Sanat Toplulukları (MEST) merkezinde, kurs merkezi öğretmeni Ayşe Yuvalı’yla birlikte dikiş makinesinin başına geçti ve Antalyalılara evde nasıl maske yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.Başkan Uysal, Kışla Mahallesinde bulunan MEST Merkezi’nde, kurs öğretmenlerinden Ayşe Yuvalı’yla birlikte Antalyalılara evde kendi maskelerini nasıl yapacaklarını anlattı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meslek Edindirme, Eğitim ve Sanat Toplulukları (MEST) merkezinde, kurs merkezi öğretmeni Ayşe Yuvalı’yla birlikte dikiş makinesinin başına geçti ve Antalyalılara evde nasıl maske yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.
Başkan Uysal, Kışla Mahallesinde bulunan MEST Merkezi’nde, kurs öğretmenlerinden Ayşe Yuvalı’yla birlikte Antalyalılara evde kendi maskelerini nasıl yapacaklarını anlattı. Dikiş makinesinin başına geçen Başkan Uysal, baştan sona evde maske dikimini gösterdi. Uysal, salgın döneminde nüfusun sadece dörtte birinin dışarı çıkması ve günlük 2 maske kullanması durumunda her gün için 42 milyon kullan at maskeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun karşılanabilir ve sürdürülebilir olmadığını belirten Başkan Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak nisan ayında 510 bin nüfuslu Muratpaşa’da her eve kapı kapı yıkanabilir, yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılmış maskeleri ulaştırdıklarını söyledi.
Ancak gelinen noktada maskeye ulaşmakta sorun yaşanıyorsa en uygun çözümün evde maske yapmak olduğunu belirten Uysal, “Hiçbir zaman geç değil. Pandeminin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Dünyada maske kullanan Çekya, Danimarka, Güney Kore, Hong Kong gibi ülkeler salgını kontrol altına aldı. Bir kısmında okullar açıldı” diye konuştu.
Atlet gibi evlerde kolaylıkla bulunabilecek sık dokunmuş bir kumaşın maske yapımı için uygun olduğunu belirten Uysal, daha sonra eline makas alarak maske yapılabilecek bir kumaştan parça kesti, dikiş makinesinde dikimi tamamladı ve ardından iğne iplikle lastiklerini dikti. Uysal’ın maske yapımını anlattığı video, Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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