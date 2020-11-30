Başkan Uysal, “Kamu kaynaklarını koruyacağız”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerinde araç bakım onarım servisi çalışanlarıyla buluşmasında “Milletimizin vergileriyle bize emanet ettiği çoluğumuzun çocuğumuzun hakkı bulunan, millete ait, kamuya ait araçlarımızı titiz bir şekilde koruyacağız” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 6 yıl önce kendi filosunda yer alan otomobilden kamyona ve iş makinelerine her türlü taşıtın bakım ve onarım işlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmek için makine ikmal bakım onarım birimlerini yeniden düzenlendi. Her türlü rutin araç bakımıyla birlikte onarımı kendi içinde çözen Muratpaşa Belediyesi, böylece bütçe gider kalemlerinde de önemli oranda tasarruf sağladı.

Başkan Uysal, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda gerek Temizlik İşleri gerekse Fen İşleri müdürlüklerinin ilgili servis çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, özellikle döviz kurundaki artış nedeniyle filodaki taşıtların ve iş makinelerinin yenilenme maliyetlerinin son derece yükseldiğini söyledi. Bu noktada bakım ve onarım çalışmalarının kamunun kaynaklarını korumak noktasında öneminin bir kat daha arttığını dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Çok değerli ve önemli bir iş yapıyorsunuz. Gelişen ekonomik şartlarda, araçlarımız inanılmaz fiyatlara yükseldi. Filo yenileme kavramı nerdeyse tarihe karışıyor. Son döviz kurlarıyla beraber araçların yenisini almak neredeyse imkansız hale geldi. Çok büyük kaynaklar gerektiriyor. Biz elimizdeki araçlara, deyim yerindeyse, gözümüz gibi bakmak durumundayız. Milletimizin vergileriyle bize emanet ettiği, çoluğumuzun çocuğumuzun hakkı bulunan, millete ait, kamuya ait araçlarımızı titiz bir şekilde koruyacağız. Bu konuda sizlere emekleriniz için teşekkür ediyorum.”

