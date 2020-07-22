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Başkan Uysal, kurban hazırlıklarını inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi’nde oluşturulan kurban kesim ve satış yerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi’nde oluşturulan kurban kesim ve satış yerinde devam eden çalışmaları inceledi. Uysal, pandemi dolayasıyla belediyenin ücretsiz gerçekleştireceği kurban kesimi için muhakkak randevu alınmasını, kesim alanlarında uyarı ve kurallara uyulmasını talep etti.
Başkan Uysal, Bayındır Mahallesi’nde, hem kurban satış hem de kurban kesim yeri olarak planlanan alanda devam eden çalışmaları inceledi. İnceleme gezisinde Başkan Uysal’a başkan yardımcılarının yanı sıra Zabıta, Fen işleri, Sosyal Yardım İşleri müdürleri de eşlik etti.
Uysal, geçmiş bayramların deneyimlerinden de yola çıkarak bir her kesim alanı için bir simülasyon oluşturulmasını istedi. Kurban kesimi sırasında sosyal mesafenin korunması için gerekli tüm önlemlerini alınmasını talimatı veren Başkan Uysal, “Mesafeleri, bekleme yerlerini, numaratajı planlayalım. Bu sene, işi sıfır hatayla bitirelim” dedi.
Randevulu kesim
Başkan Uysal, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Şimdiden Allah kabul etsin diyorum. Ermenek ve Bayındır mahallelerimizde hem kesim hem de satış noktalarımız var. Güzeloba, Konuksever, Sigorta Yenigün ve Çağlayan Mahalllerimizdeki kapalı pazarlarda sadece kesim yapacağız. Komşularımız biran önce randevularını alsınlar. Hem pandemi şartlarında bir izdiham oluşmaması, hem de komşularımızın rahat bir şekilde kurbanlarını kestirmeleri için randevu almalarını rica ediyorum” ifadelerini yer verdi. Başkan Uysal, belediyenin kurban kesim hizmeti için Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabileceğini söyledi.
Aşevi kurban bağışlarını kabul ediyor
Bununla birlikte günlük yüzlerce kişiye sıcak yemek sağlayan aşevinin kurban bağışı kabul ettiğini belirten Başkan Uysal, “Ayrıca komşularımız, komsumeclisi.com adresinden girerek sadece iletişimle, banka havalesiyle kurban vekaletinde bulunabilirler. Komsumeclisi.com, Komşu Dayanışma Sisteminin olduğu sitemiz. Buraya girdiği zaman komşumuz kendisinden telefonla vekalet alınacak şekilde kurbanını aşevimize bağışlayabilir” diye konuştu.

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