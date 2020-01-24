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Başkan Uysal: " Spor anlayışını değiştiriyoruz"

ANTALYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tesisleşmeden eğitim programlarına Muratpaşa’da bir spor anlayışının hayata geçirerek Türkiye’nin spor anlayışını değiştirmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.Türkiye Kadınlar Voleybol 2’nci lig 5’inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Antalya Açı Koleji sporcuları ve teknik heyeti Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uysal: " Spor anlayışını değiştiriyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tesisleşmeden eğitim programlarına Muratpaşa’da bir spor anlayışının hayata geçirerek Türkiye’nin spor anlayışını değiştirmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2’nci lig 5’inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Antalya Açı Koleji sporcuları ve teknik heyeti Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinden kurulu takım şu an ligde 24 puanla 2’nci sırada yer aldıklarını belirterek, ligin bitimine 4 hafta kala liderle aralarında puan farkının sadece 3 olduğunu ifade etti. Genç sporcuları kutlayan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman amatör sporları ve sporcuları desteklediklerini ifade etti. Bu desteğin aynı zamanda Türkiye’de hakim spor anlayışını değiştirmek gibi bir iddiasının da bulunduğunu dile getiren Uysal, Muratpaşa’da bu çerçevede tesisleşmeden eğitim programlarına önemli adımlar attıklarını kaydetti.
Antalya’nın çocuklarına güvenen, büyük bütçelere değil insan kaynağına yaslanan bir spor anlayışla yılda 3 dönem halinde spor okulları açtıklarını, hem öğrencilerin hem de mahalle sakinlerince kullanılabilen 5 spor salonunu kente kazandırdıklarını anlatan Uysal, “Altıncısının inşaatına Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nde başladık” dedi.
Şimdi Kızılarık Mahallesi’nde inşa edilecek Eğitim, spor ve Yaşam Merkezi’nin tüm bu çalışmaların çatısını oluşturacağını belirten Başkan Uysal, “Yetenekli çocuklarımız ve gençlerimiz bu merkezde dünya standartlarında bir sporcu haline gelecek. Merkez, sadece bir spor kompleksi olmayacak. Burada çocuklarımızı hem başarılı bir sporcu hem başarılı bir öğrenci hem de çevresiyle barışık, çok yönlü bireyler olarak yetişecek" diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi olarak bu yatırımları gerçekleştirirken geleceğin başarılı sporcularının yaptıkları işe bir inovasyon olarak yaklaşmasını beklediklerini söyledi. Beslenme alışkanlıklarından antrenman programlarına, taktik ve teknik bilgiye bunun bir bütün olduğunu dile getiren Uysal, “Dünya standartlarında çalışmamız lazım” dedi.

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