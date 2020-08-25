YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret etti

Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret etti

ANTALYA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Covid-19 nedeniyle şenlikleri iptal edilen geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında özel bir hastanede sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Covid-19 nedeniyle şenlikleri iptal edilen geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında özel bir hastanede sünnet olan çocukları ziyaret etti. Uysal, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, içinde Antalyaspor maskesinin de bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.
Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Sünnet Şöleni, bu yıl covid-19 pandemisi nedeniyle şenlik olmadan gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, özel bir hastaneyle birlikte 120 çocuğun sünnetini ücretsiz gerçekleştirirken, Başkan Uysal da hastanede operasyonları tamamlanan çocukları ziyaret etti.
Ziyarette çocuklara ve ailelerine hem geçmiş olsun dileklerini ileten, hem de “Hayırlı olsun” diyen Uysal, sünnet çocuklarına aralarında Antalyaspor maskesinin de bulunduğu çeşitli hediyeler de verdi.
Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl sünnetini gerçekleştirdiği çocuklar arasında Antalya’da yaşayan yabancılar da vardı. Kazakistan’dan gelerek Antalya’ya yerleşen Ahıska Türk’ü Seifatov ailesinin 9 yaşındaki çocukları Emir’de sünnet oldu. Seifatov’a
hastanede babaannesi Huriye Seifatov refakat etti. 7 yaşındaki oğlu Georgy’nin sünneti gerçekleştirilen Aynura Aliyeva ise hem komşularından, hem de belediyenin billboardlarından öğrendiği etkinliğe sadece Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak, dahil olduğunu söyledi. Turunç Masa’nın başvurudan bir hafta sonra kendisine dönerek sünnet için gün verdiğini belirten Aliyeva, ziyareti sırasında Başkan Uysal’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.