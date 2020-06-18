Başkan Uysal, üç aylık kiraları sildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin ziyaretinde, belediyenin kiracısı olan esnaftan mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin kira almayacaklarını söyledi.

AESOB Başkanı Dere, korona virüs salgının en üst düzeyde devam ettiği günlerde, esnafa maske ve işyerlerinin dezenfeksiyonu konusunda verdiği destek dolayasıyla Başkan Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkanvekilleri Bayram Dal, Mehmet Ali Gülaçtı, Genel Sekreter Mehmet Işıldağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Şahin, Hüseyin Şimşek, Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul, Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu süreçte 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı maske dağıtığını belirten Dere, “Buna gözümüzle şahidiz. Bizzat siz esnafa indiniz, sokakta hem vatandaşlarımıza hem de işyerlerine maske dağıttığınız” dedi. İlçede büyük bir dezenfekte seferberliğinin başlatıldığını da dile getiren Başkan Dere, berberler, kuaförler, taksi durakları ve taksiler, restoran, lokanta ve kıraathanelerin AESOB’a bağlı odalarla iş birliği içinde dezenfekte edildiğini söyledi.

Tüm bunlarla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemleri dikkate alan semt pazarları düzenlemesi ve pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunması amacıyla yapılan çalışmalara da ayrıca dikkat çeken Dere, “Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür şahsım ve oda başkanlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.