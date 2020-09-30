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Başkan Uysal, Vali Yazıcı’ya projelerini anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın ziyaretinde, belediyenin başta covid-19’le mücadele çalışmaları olmak üzere devam eden projeleri hakkında kendisine bilgi verdi.Vali Ersin Yazıcı, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın ziyaretinde, belediyenin başta covid-19’le mücadele çalışmaları olmak üzere devam eden projeleri hakkında kendisine bilgi verdi.
Vali Ersin Yazıcı, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ı makamında ziyaret etti. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Uysal’a belediye başkan yardımcıları Oya Uysal, Hasan Kaçmaz ve Başkanvekili Hüseyin Sarı eşlik etti. Muratpaşa Belediyesi’ni ilk ziyaretinde Vali Yazıcı’yı, girişte belediyenin yönetişim sistemi Turunç Masa’nın görevlileri karşıladı. Uysal, burada Turunç Masa çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüşme başkanlık makamında devam etti. Uysal, Vali Yazıcı’ya Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 salgınına yönelik gerek halk sağlığı gerekse sosyo-ekonomik alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

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