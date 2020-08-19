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Başkan Uysal’a SODEMSEN’da görev

ANTALYA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) genel kurulunda, Uysal Araştırma, Geliştirme, Belediyelerin Proje Koordinasyonu ve Desteklenmesi sorumluluklarını üstlendi.SODEMSEN, 24 Temmuz’da yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını Ankara’da yaptı.

Başkan Uysal’a SODEMSEN’da görev

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) genel kurulunda, Uysal Araştırma, Geliştirme, Belediyelerin Proje Koordinasyonu ve Desteklenmesi sorumluluklarını üstlendi.
SODEMSEN, 24 Temmuz’da yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını Ankara’da yaptı. SODEMSEN Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev paylaşımını gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Araştırma, Geliştirme, Belediyelerin Proje Koordinasyonu ve Desteklenmesi sorumluluklarını üstlendi.

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