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Başkan Uysal’dan kadınlara çağrı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Kadınlar Günü öncesi bir araya geldiği kadın örgütleri ve kooperatiflerine, belediyenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşit ve adil bir dünya talebinin dile getirileceği 8 Mart etkinliğinin eşit bileşeni olmaya davet etti.Başkan Uysal, Engelsiz Kafe’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Kadınlar Günü öncesi bir araya geldiği kadın örgütleri ve kooperatiflerine, belediyenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşit ve adil bir dünya talebinin dile getirileceği 8 Mart etkinliğinin eşit bileşeni olmaya davet etti.
Başkan Uysal, Engelsiz Kafe’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Deniz Filiz, Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, CHP Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülen Ercan, kadın belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın örgütünden temsilcilerin yer aldığı kahvaltıda Muratpaşa Belediyesi’nin kadın yöneticileri de yer aldı.
Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, kadınların sosyal yaşam içinde hakkettikleri gerçek yeri alabilmeleri, eşit hak temelli, eşit yaklaşımlar temelli bir dünya dengesine doğru ilerleyebilmesinin çok önemli ve çok değerli olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye’nin de bir parçası olduğu coğrafyada ve kültürde bunun çok daha farklı bir anlam ve öneme sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu tablo içinde Antalya’mız ve Muratpaşa’mız özel bir yer sahip. Bu konuyu hiç bırakmayan bir yaklaşımımız var” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin kadın ağırlıklı bir belediye olduğunu belirten Başkan Uysal, “Aslında sosyal hizmetlerde etkin olan bütün belediyeler, farkında olarak ya da olmayarak kadın ağırlıklıdır. Türkiye’mizde engelli hizmetleri dediğimizde yapacağınız her işi evdeki kadını rahatlatır. Çünkü engellilere evdeki kadınımız bakar. Yaşlı hizmeti dediğimizde yapacağımız her iş evdeki kadını rahatlatır” diye konuştu.
Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin 3 kadın danışma merkezi, Mor Makas, Al Yazma gibi projelerin yanı sıra kadın kooperatiflerine sağladığı desteklerle, meslek edindirme ve sanat kursları gibi çalışmalarla kadın hareketinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
“Kadınların daha adil ve eşit bir dünyada yaşaması için elimizden geleni sürekli yapmaya çalışıyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu yıl da Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda bir etkinliğe imza atacaklarını söyledi. 8 Mart Pazar günü, kent meydanında, geçmiş yıllarda olduğu gibi, eşit ve adil bir dünya talebinin dile getirileceğini belirten Uysal, “Bütün kurum ve kuruluşları, bütün sivil toplum örgütlerini, iyiye, güzele, adalete, sevgiye, saygıya doğru yürümek isteyen herkesi kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yeri evrensel düzeyde alabilmesi için çalışmak, katkı koymak isteyen herkesi 8 Mart’taki etkinliğimize katkı vermeye, daha doğrusu birlikte bunu yapmaya, eşit bileşeni olmaya hepinizi davet ediyoruz" dedi.

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