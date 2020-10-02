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Başkan Uysal’dan kök hücre bağışı çağrısı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, talasemi ve lösemi gibi rahatsızlıkların çözümünün kök hücre nakli olduğunu belirterek, sağlık durumu yerinde olan herkesi, Türk Kızılay’ına başvuruda bulunarak kök hücre bağışında bulunmayadavet etti.Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr.

Başkan Uysal’dan kök hücre bağışı çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, talasemi ve lösemi gibi rahatsızlıkların çözümünün kök hücre nakli olduğunu belirterek, sağlık durumu yerinde olan herkesi, Türk Kızılay’ına başvuruda bulunarak kök hücre bağışında bulunmaya
davet etti.
Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, Türk Kızılay Batı Akdeniz Kök Hücre Sorumlusu Pınar Gümrükçüoğlu ve febotamist Tarık Kayoz, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.
Dr. Ertop, ziyarette, 15-21 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü’nde Muratpaşa Belediyesi’nin kurumsal, Başkan Uysal’ın kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan kök hücre bağışı çağrısı dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi. Dr. Ertop, destekleri dolayasıyla Başkan Uysal’a teşekkür belgesi takdim etti. Ziyaret dolayasıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, bir kez daha çağrıda bulundu. Talesemi, lösemi gibi ağır rahatsızlıkların çözümünün kök hücre naklinde olduğunu belirten Başkan Uysal, “Sağlık durumu müsait olan komşularının bağışta bulunması çok değerli. Kızılay’a başvuruda bulunarak kök hücre bağışında bulunalım” dedi.

Başkan Uysal’dan kök hücre bağışı çağrısı

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