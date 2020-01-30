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Başkan Uysal’dan Türk Bayrağı talimatı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk Bayrağı’nı yırtmasının hemen ardından tüm belediye tesislerine ay yıldızlı Türk Bayrağı asılması talimatı verdi.

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk Bayrağı’nı yırtmasının hemen ardından tüm belediye tesislerine ay yıldızlı Türk Bayrağı asılması talimatı verdi. Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’de yere serili Yunan Bayrağı’nı kaldırtmasını hatırlatarak “Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bayrak bir milletin onurudur’” dedi.
AP’de Türk Bayrağı’nın yırtan Yunan Milletvekili Lagos’a bir tepki de Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’dan geldi. Olayla ilgili gelişmeleri Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için bulunduğu İstanbul’dan takip eden Başkan Uysal, ilgili birimleri harekete geçirerek tüm belediye tesislerine Türk Bayrağı asılması talimatı verdi. Talimatın ardından Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasının Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’na ve kentin en işlek caddelerinden Tekelioğlu’na bakan cephelerine dev boyutlarda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.
Başkan Uysal, 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in Yunan işgalinden kurtarılması sebebiyle bulunduğu şehirde, konaklayacağı evde üzerine basılıp geçilecek bir halı gibi serili Yunan Bayrağı’nı kaldırttığını hatırlattı. Başkan Uysal, “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bayrak bir milletin onudur.’ Bayrak bir ulusun bütününü temsil eder, hiçbir ulusun bayrağı yırtılmamalı, yakılmamalı” dedi.

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