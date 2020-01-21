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  4. Başkan Uzun: “Esnafımızın, çıraklarımızın iş yeri sahibi olması için sanayimizi büyüteceğiz"

Başkan Uzun: “Esnafımızın, çıraklarımızın iş yeri sahibi olması için sanayimizi büyüteceğiz"

ORDU HABERLERİ  | 21.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Esnafımızın, çıraklarımızın iş yeri sahibi olması için sanayimizi büyüteceğiz” dedi.Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Hem Ordu Büyükşehir Belediyesinden hem de Fatsa Belediyesinden desteklerimizi aldık.

Başkan Uzun: “Esnafımızın, çıraklarımızın iş yeri sahibi olması için sanayimizi büyüteceğiz"

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Esnafımızın, çıraklarımızın iş yeri sahibi olması için sanayimizi büyüteceğiz” dedi.
Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Hem Ordu Büyükşehir Belediyesinden hem de Fatsa Belediyesinden desteklerimizi aldık. Daha önceki yıllarda yaşadığımız sel felaketi tekrarlanmasın diye alt yapı, kanalizasyon ve asfalt çalışmaları yaptık. Bu konuda yaklaşık 1,5 milyon TL’lik bir yatırım aldık. İnşallah 2020 yılı başında bu yatırımı değerlendirerek alt yapı, kanalizasyon sorunlarını sanayi bölgemizde çözeceğiz. Özel Sanayi Bölgesinde bu yıl içerisinde güzel çalışmalarımız oldu. Kamelya, dolmuş durakları, altyapı çalışmaları yaptık, sanayimize ATM kazandırdık. ATM konusu özellikle esnafımız için çok faydalı oldu para çekmek için çarşıya gelmek zorunda kalıyorlardı bu konuda maddi kayıpları da oluyordu esnaflarımızın. Esnafımıza daha iyi yemek hizmeti sunmak için geliştirdiğimiz güzel bir tabldot projemiz var. Bu sene yetişmedi ama önümüzdeki yıl sanayimiz için en büyük sorun olan otopark konusunda da çalışmalar yapacağız. Mevcut otopark yetersiz, var olan yaklaşık 6 dönümlük bir alanı Fatsa Belediyemizin desteğiyle doldurup otoparka kazandıracağız. 2019 yılı içerisinde sanayimize oto pazarı kurduk. Samsun ve Trabzon arasında böyle bir oto pazarı yoktu bu hem Fatsa halkı için hem de sanayimizdeki esnaf için kolaylık oldu” diye konuştu.
Başkan Uzun, “Esnafımızın, çıraklarımızın iş yeri sahibi olması için sanayimizi büyüteceğiz. Bu yıl alt yapı ve kanalizasyonu bitirdikten sonra tüm çabamızı sanayimizin etrafında büyütülmesi konusuna harcayacağız. OSKİ’de bize bu anlamda çok destek sağlıyor. 2020 yılı bizim için daha iyi bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

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