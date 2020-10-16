YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Uzundemir muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Uzundemir muhtarlarla bir araya geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 16.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 27 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Uzundemir muhtarlarla bir araya geldi

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 27 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Mahallelerde yapılan proje ve çalışmalar konusunda bilgi veren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir muhtarların sorunlarını dinledi.
Mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Uzundemir; “Muhtarlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sizler halkın oylarıyla seçilmiş değerli insanlarsınız. Mahalledeki insanların sorunlarını sizler biliyorsunuz. Ortak hedefimiz halka hizmet etmek bu nedenle işbirliği ile çalışmalarımız devam edecek. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. İlçemize alt yapıdan sonra en büyük yatırım olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu kazandırdık. Akıncı mahallemizde alt yapı takımlarının maçlarını oynayabileceği sentetik çim sahayı yaptık. Bakanlıklarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah ilçemizde en kısa zamanda diğer projelerimize de başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.
İlçeye hizmet ederken muhtarlarla işbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Uzundemir; “İlçemize bu eserleri kazandırırken diğer hizmetlerimizi de en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Belediyemizi devralırken büyük bir borç ile devraldığımız için hizmetlerimizi imkanlar çerçevesinde her mahalleye götürmeye çalıştık. İlk göreve geldiğimizde maddi olarak önümüzü göremediğimiz için gelen taleplerin bazılarına hemen dönüş yapamıyorduk. Şimdi ise maddi olarak önümüzü görebiliyoruz. Artık tünelin ucunu görebildiğimiz için hizmetlerimizi her mahalleye taşıyacağız. Muhtarlarımdan isteğim mahallelerimizde ilk önceliği olan hizmeti bize hemen iletmeniz. Bizlere ilettiğiniz talepleri sıraya alıp hemen yapmaya başlayacağız. Muhtarlarımız ile el ele verdiğimizde, ilçemize en iyi hizmeti yapacağımıza inancım tamdır. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, Rabbimden hep birlikte Ortaca’mıza hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Dayakçı kocaya 60 günlük uzaklaştırma verildi
Dayakçı kocaya 60 günlük uzaklaştırma verildi
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gökova Körfezinde deprem hareketliliği
Gökova Körfezinde deprem hareketliliği
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.