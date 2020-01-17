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  4. Başkan Uzundemir okul ziyaretlerini tamamladı

Başkan Uzundemir okul ziyaretlerini tamamladı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçedeki 48 okulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Uzundemir okul ziyaretlerini tamamladı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçedeki 48 okulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Uzundemir, öğretmenlere ve öğrencilere çiçek takdim ederek sohbet etti.
Okul ziyaretlerinde öğretmenlerin okullar ve ilçe ile ilgili istek ve önerileri dinlendi. Yapılacak ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
Okul ziyaretleri kapsamında öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Öğretmenlerimiz ile 24 Kasım öğretmenler günü münasebeti ile bir araya gelemeye başladık. İlçemizde bulunan 48 okulu ziyaretimizi, işlerimizin yoğunluğundan ve okul sayımızın çok olmasından dolayı 40 günde tamamlayabildik. Geç gelen öğretmenler günü ziyaretlerimizden dolayı öğretmenlerimizin tekrar affına sığınıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Talepleri imkanlar dahilinde yapmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Uzundemir, şunları söyledi; “Okul ziyaretlerimizde öğretmenlerimiz bizleri çok sıcak karşıladılar. Ziyaretlerimizde öğretmenlerimiz ile sohbet ederek okullar ve ilçemiz ile ilgili istek ve önerileri dinledik. Aldığımız notlardan, imkanlar çerçevesinde olanları hemen yaptık yada planlamalar içerisine dahil ettik. Ayrıca ilçemize yapılacak ve yapılması planlanan projeleri anlatarak, projeler hakkında istişarede bulunduk. Projelerimizde çocuklarımıza nasıl daha fazla yararlı olabiliriz, çocuklarımız için neler üretebiliriz, ilçemize ekonomik, sosyolojik ve kültürel olarak neler yapabiliriz onu konuştuk. İnşallah planladığımız, anlattığımız projeleri de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimizde bizlerle olup bizleri ağırlayan Ortaca Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, ziyaret ettiğimiz tüm okullardaki yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlara misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize öğretim hayatlarında başarılar diliyorum”

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