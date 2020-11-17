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Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi

VAN HABERLERİ  | 17.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.Mahalle, aile ve esnaf ziyaretlerine periyodik olarak devam eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyenin yaptığı çalışmaları da yerinde inceliyor.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.
Mahalle, aile ve esnaf ziyaretlerine periyodik olarak devam eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyenin yaptığı çalışmaları da yerinde inceliyor. Aslan, ilk olarak Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilit taşı, yeni yol açma, zemin iyileştirme, kaldırım ve alt yapı çalışmalarını inceledi.
Başkan Vekili Aslan, daha sonra Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan ve içerisinde çalışma salonları, EBA merkezi ile kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılacağı alanların bulunduğu toplum merkezinde incelemelerde bulundu. Aslan, toplum merkezini yörenin, vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek, bu merkezin kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik olacağını söyledi.
Karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıtarak bir süre sohbet eden Başkan Vekili Aslan’a, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

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