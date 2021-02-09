YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Vekili Aslan: “Bütün sokaklara dokunmayı düşünüyoruz”

Başkan Vekili Aslan: “Bütün sokaklara dokunmayı düşünüyoruz”

09.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için esnafla sık sık buluşan Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Şerefiye Mahallesi Santral 3.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.
Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için esnafla sık sık buluşan Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Şerefiye Mahallesi Santral 3. Sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnaf, sokağın daha iyi bir şekilde aydınlatmasını, trafik ve park sorununun giderilmesini isterken, refüj ve ceplerin bulunduğu yeni yol talep ettiler.

“Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz”
İpekyolu ilçesinin daha yaşanılabilir olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini söyleyen Başkan Vekili Aslan, “Bu sene bütün sokaklara dokunmayı düşünüyoruz. İlçemize bağlı 130 sokak var. Bu sokakların bazılarını prestij sokak yapacağız. Bazı sokaklarda ise önemli düzenlemeler ve tadilat yapacağız. Mahalle sakinlerini, esnafımızı dinleyerek ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:26
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor

Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor

Çaldıran’da mahalle muhtarıyla istişare toplantısı

Çaldıran’da mahalle muhtarıyla istişare toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesinden kursiyerlere yangın ve deprem eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesinden kursiyerlere yangın ve deprem eğitimi

Van merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Van merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Korona virüs YEDAM’a ilgiyi arttırdı

Korona virüs YEDAM’a ilgiyi arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.