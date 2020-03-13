Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi

Van Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yapımına başlanacak projeler öncesi belediye konferans salonunda esnafla bir araya geldi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce ziyaret ettiği PTT Caddesi, Sanat ve Yüzbaşıoğlu Sokağı esnaflarıyla yapımına başlanacak projeler öncesi belediye konferans salonunda bir araya geldi. Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında yapılan toplantıya ilgili birim müdürleri ve ilçe merkezinde ki esnaflar katıldı. Toplantıda konuşma yapan Aslan, “Bu yıl ilçe merkezinde uygulayacağımız projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstişareyle ve fikir alış verişinde bulunarak karar veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Atacağımız her adımda, konunun uzmanları ve alanın ilgili yetkilileriyle mutlaka istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızı ilgilendiren konularda da, yine sizler gibi değerli esnaflarımızla bir araya gelip, hem birikimimizi artırıyor ve projelerle ilgili bilgi veriyoruz, hem de kıymetli önerilerinden istifade ediyoruz. Bu işbirliği anlayışını sürekli ve canlı tutmaya devam ederek İpekyolu ekonomisi için hep birlikte seferber olacağız” dedi.

Bu kapsamda yapılması planlanan projelerle ilgili görüş, beklenti ve önerilerini bizzat Başkan Vekili Aslan’a ileten esnaflar böyle bir imkânın sağlanarak kendilerinin fikir ve önerilerine değer verilmesin dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

