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Başkan Vekili Aslan, gençlik buluşmalarına devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 08.01.2021 10:29 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarını sürdüren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gençlerle bir araya geldi.

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarını sürdüren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gençlerle bir araya geldi. Buluşma programına belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Korona virüs tedbirleri gözetilerek belediye konferans salonunda, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Vekili Aslan, gençlerle tek tek tanışarak okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili sohbet etti.

“Hedeflerinizde ısrarcı olun”
Gençlere geleceğe dair hedef belirlemelerini ve bu hedeflerde ısrarcı olmalarını da tavsiye eden Aslan, “Bir araya gelmemizin sebebi sizlerin taleplerini dinlemek ve yapılacak projelerde sizlerin fikrini almak. Sizler bizler için, memleketimiz için çok değerlisiniz. Bütün insanları kalitelerine göre sevin. Fikri ne olursa olsun insanlara saygı duyun. İçinizde sevgi olsun ve sevgiyi insanlara gösterin. Yanınızda olacak insanlar, size bir şeyler katabilsin. Çok güzel hedefleriniz var. Bunları duyunca çok mutlu oldum” dedi.

“Gençlerden teşekkür”
Sohbete katılan gençler ise belediyenin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını, sosyal, kültürel, sanat, çevre ve spor projelerini çok beğendiklerini ifade ederek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ettiler.

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