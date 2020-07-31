Başkan Vekili Aslan’dan bayram ziyaretleri

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kurban bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Veli Sinan Aslan, ilk olarak İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı’na yeni atanan Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü’ye hem hayırlı olsun hem de bayram ziyaretinde bulundu. Jandarma personelinin bayramını da kutlayan Başkan Aslan, daha sonra Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü ile birlikte İki Nisan Polis Merkezi’ndeki görevli polisleri de ziyaret ederek bayramlaştı. Başkan Aslan, polis merkezinden ayrılırken sokaktan geçen vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara da hediyeler verdi.

"Başkan Vekili Aslan, aile ziyaretlerinde bulundu"

Başkan Vekili Aslan’ın bir sonraki durağı da ilçede ikamet eden Mercan Yakın isimli vatandaşın evi oldu. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette, aile bireyleriyle bayramlaşan Aslan, çocuklara ise çeşitli hediyeler vererek, onlarla bir süre sohbet etti.

"Şehit ailelerine ziyaret"

K Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha sonra 2012 yılında Bingöl’de şehit olan Kayhan Kahraman’ın ilçeye bağlı Yeni Mahalle’deki baba evini ziyaret etti. Şehit babası Mustafa Kahraman ve aile fertleriyle bayramlaşan Belediye Başkanı Aslan, her zaman şehit ailelerinin yanında yer aldıklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

"Çocuklarla birlikte etkinliğe katıldı"

Son olarak belediye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle ile Ali Paşa mahallesinde düzenlenen müzikli etkinliğe katılan Başkan Vekili Aslan, çocuklara dondurma ve balon hediye etti. Başkan Vekili Aslan’ın bayram programları burada son buldu.

