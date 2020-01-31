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Başkan Vekili Aslan’dan Bostaniçi Mahallesi’ne ziyaret

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan Gülüzar Ö.’nün evini ziyaret etti.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan Gülüzar Ö.’nün evini ziyaret etti. Ziyarette 10 kişinin yaşadığı evde hane halkı ile sohbet edip, ailenin talep ve isteklerini dinleyen Aslan, yapılacak inceleme sonucuna göre gerekli yardımların yapılması konusunda ilgili birim müdürlerine talimat verdi.
Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan ve 2012-2013 yılında taziye evi olarak tasarlanan ancak hiç kullanılmayan İpekyolu Belediyesine ait atıl durumdaki iki katlı binada da incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aslan, atıl haldeki yapının tadilatının yapılarak etüt ve kültür merkezi olarak faaliyet göstermesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.
Aslan, tüm mahalleleri tek tek ziyaret edeceklerini belirterek, “Bu ziyaretleri sürekli kılacağız. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla sohbet etme ve sorunlarını bizzat dinleme şansı yakalıyoruz. İpekyolu’nun her bir sokağı için yılmadan, yorulmadan çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Ziyaretlerin ardından mahalledeki çocuklarla da sohbet eden Aslan, onlara çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

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