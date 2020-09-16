YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Vekili aslan’dan esnaf ziyareti

Başkan Vekili aslan’dan esnaf ziyareti

VAN HABERLERİ  | 16.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Vekili Aslan, "İlçe esnafını gezerek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Bugünkü ziyaretimizde esnafımızın talep ve sorunlarını dinledik. İşlerine kavuşan tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz" dedi.
Başkan Vekili Aslan, caddede karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

Van Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:42
Öğle
12:06
İkindi
15:36
Akşam
18:21
Yatsı
19:38

Van Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Van’ın ‘Cahfer Amcası’ korona virüse yenik düştü
Van’ın ‘Cahfer Amcası’ korona virüse yenik düştü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Edremit Engil Şelalesinde Okuma Şöleni
Edremit Engil Şelalesinde Okuma Şöleni
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.