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Başkan Vekili Aslan’dan esnafa ziyaret

VAN HABERLERİ  | 18.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle beraber Bahçıvan Mahallesi Uzun 3’üncü Sokak esnafıyla bir araya geldi.

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle beraber Bahçıvan Mahallesi Uzun 3’üncü Sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Vekili Aslan, daha güzel bir İpekyolu için tüm kesimlerle diyalog halinde olduklarını belirterek, “Biz istiyoruz ki Van’ın kalbi konumundaki ilçemizde her şey düzenli olsun. Burada seyyar satıcılarla ilgili yeni düzenlemeler yapalım. Sokağımızın imajını zedeleyen şeylerin önüne geçmemiz gerekiyor. Esnafımız buranın ışıklandırmasını istiyor. Bizde bu konuyu VEDAŞ ile görüşeceğiz. İstiyoruz ki esnafımız kendi sokağına, caddesine sahip çıksın. Yoksa her şeyi kolluk kuvvetleri, resmi kurumlar çözemez. Burada araç parkları da kabul edilemez. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Araçların buraya girişini engellemek için gerekli talimatları vereceğim. Ama dediğim gibi esnaflarımız kendi birliğini sağlasın” dedi.
“Çalışmalarımızı bir plan dahilinde yapıyoruz”
Butik Sokak çalışmaları kapsamında Uzun 3’üncü sokak ile ilgili ileri ki zamanda çalışma yapılabileceğini dile getiren Aslan, “ Biz bu yıl Sanat Sokağı ve çevresinde, Cumhuriyet Caddesine çıkan sokaklarda güzel bir proje yapıyoruz. Oradaki bütün çirkin görüntünün önüne geçip, araç trafiği ile ilgili yeni düzenlemeler yapacağız. Bütün çalışmalarımızı bir plan dahilinde yapıyoruz. Ama gelecek yıl bura ile ilgili butik sokak çalışması yapabiliriz. Müdürlerimiz gerekli çalışmayı yapsın, bir rapor çıkarsın ona göre değerlendirme yapalım. Bu sokağı projelendirelim” ifadelerini kullandı.
Başkan Vekili Aslan, daha sonra esnaflarla bir süre sohbet edip, mahalleden ayrıldı.

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