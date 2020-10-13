YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Vekili Aslan’dan gezi ve inceleme

Başkan Vekili Aslan’dan gezi ve inceleme

VAN HABERLERİ  | 13.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Halilağa Mahallesi Sağlık Sokakta yapılan yol yapım çalışmasını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Halilağa Mahallesi Sağlık Sokakta yapılan yol yapım çalışmasını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı. Başkan Vekili Aslan’ın bir sonraki durağı da Hafiziye Mahallesi oldu. Buradaki Salı Pazarı esnafını ziyaret eden Aslan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Son olarak İpekyolu Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü M. Ali Şalem ile birlikte Halilağa Mahallesi’ndeki aileleri ziyaret eden Aslan, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

“Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor”
Başkan Vekili Sinan Aslan, hizmet süresi boyunca birçok ziyaret gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirterek, “İlçemizde ara sokak ve caddelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Birçok yerde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız kış ayları gelmeden hizmetlerimizin bir kısmını yetiştirmek. Yoğun iş programımıza rağmen vakıf müdürümüzle birlikte ailelerimizi de ziyaret ediyoruz. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Yine esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Esnafımızın bizden kapalı semt pazarı talebi var. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Uygun yer arayışlarımız devam ediyor. En kısa sürede bu yerleri tespit edip uygun noktalarda semt pazarları yapılmasını planlıyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor” dedi.
Ziyaretleri sırasında Kaymakam Aslan’a belediye birim müdürleri de eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Van Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
11:58
İkindi
15:07
Akşam
17:39
Yatsı
18:55

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Urartu Göz uzmanlarından şaşılık ve göz tembelliği uyarısı
Urartu Göz uzmanlarından şaşılık ve göz tembelliği uyarısı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma
3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma
Şımarık Cafe’den canlı müzik keyfi
Şımarık Cafe’den canlı müzik keyfi
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.