Başkan Vekili Aslan’dan gezi ve inceleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Halilağa Mahallesi Sağlık Sokakta yapılan yol yapım çalışmasını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı. Başkan Vekili Aslan’ın bir sonraki durağı da Hafiziye Mahallesi oldu. Buradaki Salı Pazarı esnafını ziyaret eden Aslan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Son olarak İpekyolu Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü M. Ali Şalem ile birlikte Halilağa Mahallesi’ndeki aileleri ziyaret eden Aslan, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

“Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor”

Başkan Vekili Sinan Aslan, hizmet süresi boyunca birçok ziyaret gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirterek, “İlçemizde ara sokak ve caddelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Birçok yerde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız kış ayları gelmeden hizmetlerimizin bir kısmını yetiştirmek. Yoğun iş programımıza rağmen vakıf müdürümüzle birlikte ailelerimizi de ziyaret ediyoruz. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Yine esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Esnafımızın bizden kapalı semt pazarı talebi var. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Uygun yer arayışlarımız devam ediyor. En kısa sürede bu yerleri tespit edip uygun noktalarda semt pazarları yapılmasını planlıyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor” dedi.

Ziyaretleri sırasında Kaymakam Aslan’a belediye birim müdürleri de eşlik etti.

