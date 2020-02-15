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Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan personele bere ve eldiven

VAN HABERLERİ  | 15.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda çalışma yapan personele üşümemeleri için bere ve eldiven dağıttı.Çalışmaları yerinde denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, kar küreme çalışmalarına katılan personelle bir süre sohbet etti.

Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan personele bere ve eldiven

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda çalışma yapan personele üşümemeleri için bere ve eldiven dağıttı.
Çalışmaları yerinde denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, kar küreme çalışmalarına katılan personelle bir süre sohbet etti. Yanında getirdiği bere ve eldivenleri personele dağıtan Mehmetbeyoğlu, azimli çalışmasından ötürü tebrik etti. İlçede son yılların en şiddetli kar yağışının görüldüğünü belirten Mehmetbeyoğlu, “Yağışın kesilmesinin hemen akabinde gerek Van Büyükşehir, gerekse Erciş Belediye Başkanlığımız bütün ekipleriyle 7/24 saat mesai gözetmeksizin şehrimizin tüm bölgelerindeki kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına başladık. Bizler bu memleketin evlatları olarak halka hizmeti hakka hizmet olarak görmekteyiz. Bu çalışmalar esnasında tüm Ercişli hemşehrilerimizin samimiyetine, çalışkanlığına içtenlikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan gelen teşekkür mailleri bizleri mutlu ediyor. Onların bu samimiyeti, sıcaklığı bizlere daha fazla güç veriyor. Bizler de gerek Erciş’e, gerekse Van’ımızın insanına hizmet etmekten mutluluk duymaktayız. Bizlerin en büyük hedefi, insanlarımıza hizmet etmektir. Belediye temizlik çalışanları arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız, itfaiye personelimiz ve makine ikmaldeki arkadaşlarımızla beraber kısa bir süre içinde ilçemizin bütün noktalarında açılmamış yer bırakmayacağız. Kaldırımların temizliğini tamamlayacağız. Şehrimizi daha güzel, daha yaşanır hale getirmek istiyoruz. Emeği geçenleri bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum’’ dedi.

Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan personele bere ve eldiven

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