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Başkan Vergili’den KARDEMİR açıklaması

KARABÜK HABERLERİ  | 05.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİR’de oluşan yeni yönetimin bilgi ve donanımı KARDEMİR’i çok iyi yerlere taşıyacağını söyledi.Başkan Vergili, Karabük’ün varoluşunu Demir Çelik İşletmelerinin kurulmasına borçlu olduğunu ve bu nedenle Karabük’te yaşayan herkesin KARDEMİR’den beklentisi olmasından daha doğalı olamayacağını dile getirdi.Karabük halkının KARDEMİR Yönetim Kurulu üyelerinden beklentilerini belirten Vergili, mesajında: “Tarikat, cemaat ilişkilerini KARDEMİR’e sokmayın.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİR’de oluşan yeni yönetimin bilgi ve donanımı KARDEMİR’i çok iyi yerlere taşıyacağını söyledi.
Başkan Vergili, Karabük’ün varoluşunu Demir Çelik İşletmelerinin kurulmasına borçlu olduğunu ve bu nedenle Karabük’te yaşayan herkesin KARDEMİR’den beklentisi olmasından daha doğalı olamayacağını dile getirdi.
Karabük halkının KARDEMİR Yönetim Kurulu üyelerinden beklentilerini belirten Vergili, mesajında: “Tarikat, cemaat ilişkilerini KARDEMİR’e sokmayın. Gerçek liyakat sahiplerine görev verin. Personel alımlarında, yıllarca KARDEMİR’in her türlü çevresel etkilerine maruz kalmış Karabüklülere öncelik verilmelidir. Sahte raporlara itibar etmeyiniz. Hazırlatılan sahte raporlarla kıyıma uğrayan arkadaşlara tekrar görev veriniz. Bu şehrin kenara itilen yetişmiş insanlarını, siyaseten bir yere gelmiş insanlarla eşdeğer görmeyiniz. KARDEMİR işçisine sahip çıkın. Çünkü KARDEMİR işçisi işletmenin zor zamanlarında ücretsiz izine çıkmış, ücret beklemeden çalışmış fedakâr insanlardır ve yine çalışır. Zor günlerinde KARDEMİR’i destekleyen, yanında olan esnafa, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimize sahip çıkın ve yan sanayi atölyelerini destekleyip atölyelerin gelişmesini sağlayın. Şirketin zor zamanlarında KARDEMİR’i destekleyen haddecileri destekleyin, kütük demir verin. Özellikle pandemi sürecinde ortaya çıkan işsizliğin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Karabük ve KARDEMİR için hayati önem taşıyan FİLYOS Limanının KARDEMİR’e kazandırılması için çalışmalar yapın. Biz de şehir olarak yanınızda olacağız” ifadelerine yer verdi.

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