Başkan Vidinlioğlu, “Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, herkesin kendi OHAL’ini ilan etmesi gerektiğini ve bulundukları yerde kalmaları tavsiyesinde bulunarak, “Herkes kendi sağlığı için lütfen evde kalsın” çağrısında bulundu. Başkan Vidinlioğlu, Sosyal Market’ten de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarında devam edeceğini söyledi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu yüzden 1 yıllık faaliyet raporunu da ilerleyen günlerde açıklayacağını söyleyen Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “1 yıllık süreçte mümkün oldukça, Kastamonu’nun dertleriyle sıkıntılarıyla ilgilendik. Çözme noktasında gayretlerimiz oldu. Salı pazarının yoğunluğu ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Pazar yerlerinin açık olması İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına tabi. Yani biz pazar yerini açıp kapatma bizim yetkimizde olan bir şey değil. Salı pazarında bu yoğunluğunu yaşanacağını bildiğimiz için zabıtalarımızı 1 hafta dezenfektan ve maske dağıtımı için görevlendirdim. Bu sadece bizim gayretimizle değil, pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerekiyor. Biz her ne kadar tedbir alsak da Pazar yerinin yoğunluğunu engelleyemiyorsunuz. Burada mutlaka tedbir alınacak. Çünkü buradaki yoğunluk kabul edilebilir değil. Teması arttıran bir yoğunluk. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Pazar yeri girişinde yoğunluğu azaltmak için bir düzenleme yapacağız. Belki pazara peyderpey almak oluyor. İlçelerden gelen pazarcı esnafımızın sayısında azalma mevcut. Onları destekleme adına makbuz kesmiyoruz. Diğer pazarcı esnafımızın da ödemelerini aylık ödeme alıyorduk. Gelmediklerinde ücret almıyorduk. Pazarcı esnafımızın da ödeme yapamayanlarında borçlarını öteleme yönünde bir karar aldık. Pazarcı esnafımızın sıkıntı yaşamasını göz yummayız” dedi.

“Test sayısı arttıkça vaka sayımızda artacak”

Türkiye’de yapılan test sayısı arttıkça vaka sayısının da arttığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Neredeyse yüzde 25’e yakın bir pozitiflik var. Yalancı negatifleri de göz önüne aldığınızda rakam daha da fazla. Test sayısı arttıkça pozitif sayısı da artıyor. Çünkü çok fazla gurbetçi geldi. Sayı artıkça riskte artacak. Kastamonu’da testler başladığında buradaki sayısının artacağından endişeliyim. Onun için durmadan uyarı yapıyorum. Ben sürecin en başında beri söylüyorum. Türkiye’de 26 Şubat ile dezenfekteye başlayan bir iliz. Büyükşehirler bile Türkiye’de ilk vaka görüldükten sonra başladı. İnsanların olduğu her yerde dezenfekte ettik. Girmediğimiz mahalle, girmediğimiz sokak yok. 2’nci tura başladık. O kadar kapsamlı çalışma yaptık ki, bütün resmi kurumları dezenfekte ettik. Halk otobüsleri her sefer öncesinde dezenfekte ediyoruz. Halk otobüsünde sıkıntı yaşayan her sağlıkçılarımız bize ulaşsın. Bu işi birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.