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Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu’da ramazan davulu çalınmasının yasaklandığını açıkladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.04.2020 18:34 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Ramazan ayında ramazan davulunun çalınmasının yasaklandığını açıkladı.
Başkan Vidinlioğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında ramazan davulu çalınmasını yasakladıklarını kaydetti.
Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında geleneklerin yaşatılması noktasında pek çok etkinlik düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, bu etkinlikler arasında Ramazan davulunun çalınmasının olduğunu hatırlattı. Nasrullah Meydanında 30 gün boyunca Ramazan ayına özel etkinliklerin yapıldığını hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “Ancak içinde bulunduğumuz şartlar gereği teması en aza indirmek adına bu yıl hem canlı yayın, hem etkinlikleri ve ramazan davulu geleneğimizi askıya almış olduk. Toplumumuzu korumak ve bulaşıcılığı en aza indirmek adına böyle bir karar aldık” diye konuştu.
Ramazan davulu çalınması geleneğini önümüzdeki yıllarda yaşatmayı sürdüreceklerine dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Vatandaşlarımızın tercihi, iradesi ne yönde olursa biz de alacağımız kararlarda onu göz önüne alıyoruz. Ben geleneğin devamından yanayım ama bu sene için değil” dedi.

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