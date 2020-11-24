Başkan Vidinlioğlu öğrencilere 100 tablet hediye etti

Kastamonu Belediyesi, korona virüs hastalığı nedeniyle evinde eğitim görüp bilgisayarı olmayan 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Kastamonu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantılarında gündeme gelen ve öğrencilere eğitim desteği verilmesi ile ilgili yapılan öneri hayat buldu. Kastamonu Belediyesi, Covid-19 salgın önlemleri kapsamında hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemi ile öğrenimini evden devam ettirmek durumunda olan, ancak bilgisayara sahip olamadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere tablet yardımı yaptı. Bu kapsamda hayırseverlerin desteği sayesinde ilk etapta alınan 100 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Tablet kampanyası ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde de devam edecek. Ayrıca öğrencilere tablet veya bilgisayarlarından EBA’ya ulaşabilmeleri için internet desteği sağlanacak. Bu kapsamda internete erişim imkanı olmayan mahallerin envanteri çıkarılacak. Çıkarılacak envanter doğrultusunda belirlenen yerlere Kastamonu Belediyesi tarafından internet alt yapısı kurulacak. Kurulacak alt yapılar ile öğrenciler EBA’ya sorunsuz katılabilecek. Hayırseverlerin işbirliğiyle belirlenen öğrencilere tablet dağıtımına başladıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, tableti veya bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ulaşım sağlayamayan ve derslerinden geri kalan çocuklara tablet hediye ettiklerini kaydetti.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Kastamonu’da binlerce öğrencinin eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldığını ve hiçbir öğrencinin tablet veya bilgisayarı olmadığı için eğitimden mahrum kalmasını istemediklerini belirten Başkan Galip Vidinlioğlu, “Tüm çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi için Kastamonu Belediyesi olarak ilgenelinde belirlenen ve öncelik olarak ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize tablet hediye ediyoruz. Amacımız eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam edip başarılı olsunlar. Bu kapsamda yine öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasınlar diye internet desteği sağlayacağız. Öğrencilerimizin ayağına interneti götürmek için çalışmalara başladık” dedi.

Tablet kampanyası ile ilgili çeşitli aslı olmayan söylentilerin çıktığını ve kamuoyunda yüksek sesle dillendirildiğini hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “Kampanyaya başladığımızda belediye olarak bizim hiçbir şey yapmadığımızı ve konuya mesafeli durduğumuzu iddia edenler oldu. Kampanya kapsamında çeşitli dedikodular söylendi. 15 tablet alamadığımızı ifade edenler oldu. Belediyemize çok çeşitli yardımlar yapılıyor. Bünyemizdeki Sosyal Market ile yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine öncelik sırasına göre ulaştırılıyor. Bunu hala bilmeyenler laf üretiyor. Tablet kampanyasına dil uzatanlar keşke alacakları birkaç tablet ile öğrencilerimize destek olsalardı. Hem icraat yapmıyorlar hem de yapılan icraatları görmeyip laf üretiyorlar. Laf üretmeye gelince gerçekler üzerinden biz de laf üretiriz” diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, ayrıca tablet kampanyasına destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

