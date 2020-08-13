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Başkan Volkan Şeker; "Mut’ta korkulacak bir virüs tehdidi yok"

MERSİN HABERLERİ  | 13.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, "İlçemizde korkulacak düzeyde bir virüs tehdidi yok" dedi.Başkan Volkan Şeker, basın mensupları ve milletvekilleri ile düzenlenen kahvaltıdan sonra yaptığı açıklamada korona virüsle ilgili tedbirlerin son derece iyi gittiğini belirterek, “Tabi ki ilçemiz Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan bir güzergahta olması sebebiyle hassasiyet arzediyor.

Başkan Volkan Şeker; "Mut’ta korkulacak bir virüs tehdidi yok"

Mersin’in Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, "İlçemizde korkulacak düzeyde bir virüs tehdidi yok" dedi.
Başkan Volkan Şeker, basın mensupları ve milletvekilleri ile düzenlenen kahvaltıdan sonra yaptığı açıklamada korona virüsle ilgili tedbirlerin son derece iyi gittiğini belirterek, “Tabi ki ilçemiz Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan bir güzergahta olması sebebiyle hassasiyet arzediyor. Tatilcilerin çevre illerinden bu güzergahı daha fazla kullanmasıyla küçük bir artış yaşandı. Ama tehlikeli bir durum kesinlikle yok. Şu anda tespit edilen hastaların tedavisi yapılıyor. Tespitlerin dışında da tahmin edilenlerinde her türlü önlemleri alındı. Kontrollü bir şekilde gidiyor. Panikleyecek bir durum yok. Ama sonuna kadar tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Mesela Konya’dan gelmiş pozitif çıkmış bir sülaleye müdahale ediliyor. Şuan hastanede yatan da var. Hastanede yatan 3 kişi vardı tedavi edildi” dedi.

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