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Başkan Yakar: “Her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz”

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz” dedi.Başkan Yakar, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insan sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirtti.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz” dedi.
Başkan Yakar, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insan sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirtti. Sigaranın hem kişiye hem çevresine verdiği zararlara dikkatleri çeken Başkan Yakar, sigara bağımlıları için 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nün bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti. Başkan Yakar, “Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en büyük sağlık sorunun sigara olduğunu açıkladı. Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıklarına, KOAH hastalığı gibi birçok hastalığa da neden olmaktadır. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenmeden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık.
Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz” dedi.

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İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Papatya Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
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