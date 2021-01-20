Başkan Yalçın, Bakü Katliamı Şehitleri’ni andı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 yıl önce Sovyet ordusu tarafından tanklarla katledilen Bakü şehitlerini andı.

Başkan Yalçın, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki Hocalı Parkı içinde bulunan Hocalı Şehitleri Anıtı önünde Turan Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Burada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı askerlerin 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü’de katlettiği 147 sivil için saygı duruşunda bulunuldu. 20 Ocak’ın Azerbaycan için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Yedi devlet bir millet organizasyonunun hassasiyetinin ve birlikteliğinin burada en güzel örneği sergileniyor. 20 Ocak çok anlamlı bir gün, bir dönüm noktası. Azerbaycan’ın özgürlüğe giden yolda ilk defa dirilişinin, özgürlüğüne kavuşma yolunda adımların atıldığı bir gün. Çok emekler verildi. Çok canlar, kanlar verildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün Azerbaycan’ın geldiği nokta itibariyle de başta devlet başkanlarımız olmak üzere bütün Azerbaycan halkını kutluyorum. Böyle güzel bir mutluluğun temelinde yatan acı ve ızdırapları unutmayacağız.” dedi.

Turan Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk ise “Biz Türkiye Türkleri olarak dünyanın neresinde bir soydaşımızın ayağına taş değse acılarını hissederiz. Son dönemde Karabağ’da yaşanan olaylarda da bunu bütün dünya gördü. Tüm soydaşlarımızın yanlarında olduğunu bildirmek istiyoruz. Bugün burada da Azerbaycan Türklerinin acılarını unutmadığımızı, paylaştığımızı göstermek için toplandık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Türk Milleti’ne başsağlığı diliyorum. Hepimiz bir olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakü şehitleri adına Hocalı Şehitleri Anıtına kırmızı karanfil konuldu.

