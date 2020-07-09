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Başkan Yalçın: “Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla birlikte boş kalan tarım arazilerini değerlendirmek ve alternatif ürün ekimini teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan tohumlar boy verdi.Ekim yapılan nohut tarlalarını gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir karış toprak bile boş kalmasın’ talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Koyun yıkama banyoluğu, koyun kırkma makinesi, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, kompost karıştırma makinesi ve çiftlik gübresi dağıtma römorku gibi tarım aletlerini çiftçilerin hizmetine sunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, korona virüs salgınıyla birlikte de yeşil mercimek, kuru fasulye ve nohuttan oluşan 12 ton tohum dağıtımı gerçekleştirmişti.Ekim yapılan tarlalarda incelemeler yapan Başkan Yalçın, çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, “Çiftçilerimize 12 ton tohum dağıtmıştık.

Başkan Yalçın: “Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Korona virüs salgınıyla birlikte boş kalan tarım arazilerini değerlendirmek ve alternatif ürün ekimini teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan tohumlar boy verdi.
Ekim yapılan nohut tarlalarını gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir karış toprak bile boş kalmasın’ talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Koyun yıkama banyoluğu, koyun kırkma makinesi, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, kompost karıştırma makinesi ve çiftlik gübresi dağıtma römorku gibi tarım aletlerini çiftçilerin hizmetine sunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, korona virüs salgınıyla birlikte de yeşil mercimek, kuru fasulye ve nohuttan oluşan 12 ton tohum dağıtımı gerçekleştirmişti.
Ekim yapılan tarlalarda incelemeler yapan Başkan Yalçın, çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, “Çiftçilerimize 12 ton tohum dağıtmıştık. Bununla birlikte toplam 350 dekarlık arazide de bizzat belediye olarak biz ekim yaptık. Allah’a şükürler olsun, ekilen tohumlar çok güzel boy verdi. Vakti geldiğinde de inşallah hasadını yaparız. Pandemi dönemi için bir karış toprak bile boş kalmamalı diyen Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bereketli olsun” diye konuştu.

Başkan Yalçın: “Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

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Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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