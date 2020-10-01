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Başkan Yalçın Fatma teyzenin hem gönlünü hem duasını aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın en yaşlılarından Fatma Paker’i evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.Kiçiköy Mahallesi’nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Paker’e çat kapı ziyarette bulunan Başkan Yalçın, yaşlılara saygı ve hürmetin en büyük görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın en yaşlılarından Fatma Paker’i evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.
Kiçiköy Mahallesi’nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Paker’e çat kapı ziyarette bulunan Başkan Yalçın, yaşlılara saygı ve hürmetin en büyük görevlerinden birisi olduğunu söyledi. Hayatını komşuları Nazlı Kaya’nın yardımıyla devam ettirdiğini söyleyen Fatma Paker, Başkan Yalçın’ın kendisine yaptığı ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade etti. Sıcak ve samimi bir sohbete vesile olan buluşmada Fatma Teyze, Başkan Yalçın’a gençlik yıllarından, evliliğinden ve eski Talas’tan hatıralarını nakletti.
En büyük sıkıntısının kışın odun kömür taşımak olduğunu söyleyen Fatma Teyze’ye Başkan Yalçın’dan doğalgaz jesti geldi. Başkan Yalçın, tesisatın ve her türlü ısı tertibatının kendilerince karşılanacağı müjdesini verdi.
Hem ziyaretten hem de desteklerinden dolayı Başkan Yalçın’a dualar eden Fatma Paker, “Allah razı olsun, buraya kadar gelerek beni çok mutlu etti. Doğalgaz çektireceğini söyleyerek beni odun kömür taşıma derdinden kurtardı. Bundan başka ne isterim ki?” diye konuştu.
Fatma Teyze’ye gösterdiği yakınlıktan dolayı komşusu Nazlı Kaya’ya da ayrıca teşekkür eden Başka Yalçın, Nazlı Kaya’nın kızı Tuğçe ile de sohbet ederek bazı hediyeler verdi.

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