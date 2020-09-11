Başkan Yalçın güven tazeledi

S.S. 133 Nolu Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’nin 2020 Mart ayında yapılması planlanan ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul’da mevcut Başkan Okan Yalçın yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurulunda yapılan çalışma ve faaliyetler anlatılarak, üyeler bilgilendirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığının onayı ile 00:00 ile 06:00 arasında Otogar-Mimar Sinan Mah. Güzergahında 1 Numaralı hattın çalışmaya başladığı aktarılırken, 65 yaş üzeri kooperatif üyeleri plaket ile onurlandırıldı.

Başkan Okan Yalçın, genel kurula katılan misafirlere teşekkür etti. Yalçın, kooperatif olarak özellikle pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek “Pandemi sürecinin ilk aşamasında, müşterilerimizin güvenliği için tüm araçlarımıza el dezenfektanları ve şoförlerimizin can güvenliği için maskeler, kooperatifimiz tarafından temin edilmiştir. Sonraki aşamada da araçların düzenli ve sıklıkla dezenfekte edilmesi, araçlarımıza müşterilerin kullanabilmesi için dezenfektanlar ve maskeler Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek dağıtılmıştır. Bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve destek için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Ayrıca, yönetim kurulumuz olarak faaliyetlerimize ve yapılan çalışmalara destek veren, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger’e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, Aydın Milletvekillerimize, Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici ve personeline, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız Selahattin Çetindoğan’a, başta Şoförler Odası Başkanımız Semih Özmeriç olmak üzere diğer oda başkanlarımıza, UKOME Daire Başkanı ve çalışanlarına, Aydın yerel basınımızın değerli mensupları ile emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.

S.S. 133 Nolu Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’na, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Tes-İş Sendikası Başkanı Mustafa Aydın, Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Akköy katıldı.

Olağan Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu. Yönetim Kurulu; Okan Yalçın, Nahit Atan, Önder Eroğlu, Kemal Selçuk, Basri Yaman, Edip Çağlayan, Günaydın Işık, Nuri Çakır, Ümit Yazıcı. Denetim Kurulu; Ozan Başlıkaya, Aydın Uslubaş, Ali Can.

