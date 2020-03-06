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Başkan Yalçın: “Kadınlarımız bizim için her gün baş tacıdır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.03.2020 12:30 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyeye ait kurs merkezlerinde eğitim gören kadınları ziyaret ederek çiçek verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyeye ait kurs merkezlerinde eğitim gören kadınları ziyaret ederek çiçek verdi. Başkan Yalçın, Kadınlar Günü programını belediye hizmet binasında görev yapan kadın personeli ziyaret ederek tamamladı.
Belediye yetkilileriyle birlikte Talas Belediyesi’ne ait Kadın Kültür Merkezi ve Kapalı Çocuk Parkı, Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi ve Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezi’ni gezen ve burada görev yapan öğretmenlere ve kadın kursiyerlere birer çiçek veren Başkan Yalçın, kadınların yalnızca bir gün değil her gün hayatın her anında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.
Sınıfları ve atölyeleri gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgiler alan Başka Yalçın, insanların bilgisi kadar güçlü olduğuna işaret ederek, “Analarımız, bacılarımız, eşlerimiz bizim her zaman başımızın tacı. Biz de bugün, verdiğimiz önemi göstermek için sizleri ziyaret edip günün anısına birer çiçek veriyoruz. Gördüğüm kadarıyla her branşta çok güzel çalışmalar var. Emek verip göz nuru döken tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Burada bilgiye kolay şekilde ulaşım imkanı sağlıyoruz. İnsan bilgisi kadar güçlüdür. Ne kadar bilgin varsa o kadar değerlisin ve güçlüsün. ‘Büyük balık küçük balığı yutar’ diye bir laf vardı, şimdi artık ‘hızlı balık, yavaş balığı yutar’ şekline dönüştü. Çünkü günümüz dünyasında her şey hızla ilerliyor. Biz de insanlarımızın bu hızlı dünyaya ayak uydurması için kurslar düzenleyip imkanlar sunuyoruz” dedi.
Kurulacak bir kooperatif ile kurs merkezlerinde hazırlanan ürünlerin satışa sunulmasına imkan sağlayacaklarını kaydeden Başkan Yalçın, bunun için hem kapalı hem de açık satış mağazaları oluşturacaklarını söyledi. Başkan Yalçın, isteyen kadınların, evlerinde ürettikleri ürünleri de bu pazarlarda satışa sunabileceklerini sözlerine ekledi.
Merkezlerdeki kadın kursiyerler ve personel de, “Çok teşekkür ediyoruz bugün başkanımıza bizi düşünüp ziyaret ettiği için. Bizi çiçekle onurlandırdılar, özel hissettirdiler. Buraya kadar gelip bize bugünü anlamlı kıldığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kocasinan
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