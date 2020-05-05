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Başkan Yalçın Koçcağız’da incelemelerde bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Koçcağız Mahallesi’nde gerçekleştirilen dere ıslahı, yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte kırsal mahalleleri gezen Başkan Yalçın, Koçcağız’da sürdürülen çalışmaları da yerinde gördü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Koçcağız Mahallesi’nde gerçekleştirilen dere ıslahı, yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte kırsal mahalleleri gezen Başkan Yalçın, Koçcağız’da sürdürülen çalışmaları da yerinde gördü. Burada yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yalçın’a Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük de eşlik etti. Kırsal mahallelere özel önem verdiklerini belirten Başkan Yalçın, o bölgelerde yaşayanları rahat ettirecek her türlü yatırım ve hizmeti yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Yalçın Koçcağız’da, yola akan derenin ıslahı, bozulan yolların yenilenmesi ve tehlike arz eden metruk binaların tehlikesiz hale getirilerek çevre düzenlemesi yapılması gibi çalışmaların yerine getirildiğini ifade etti.
Koçcağız temasları çerçevesinde mahalle sakinleriyle de görüşüp isteklerini soran Başkan Yalçın, evinin damından kendisine ‘hoş geldiniz’ diyen ve iftar davetinde bulunan Fadime Kılıç ile de bir müddet sohbet etti. Talas Belediyesi’nin mahallelerinde güzel çalışmalar yaptığını kaydeden Fadime Klıç; "Sayenizde yapılıyor, çatılıyor. Allah size ve devletimize zeval vermesin. Bu çalışmalar çok güzel oldu. Sayenizde gözümüzün önü açıldı” diyerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Fadime Kılıç; ‘Allah karabulutları kaldırsın’ diyerek de yaşanan koronavirüs salgınının bir an önce geçmesi için dua etti.

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