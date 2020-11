Başkan Yalçın, motosiklet kulübü ile ağaç dikti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her hafta düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde bu hafta Anatolian Tigers Motosiklet Kulübü üyeleri yer aldı. Ali Dağı 360 yürüyüş yolunda gerçekleşen etkinlikle çeşitli türlerde meyve ağaçları dikildi.

Geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Yalçın, her hafta farklı bir gönüllü grupla ağaç diktiklerini belirterek, etkinliğe katılan ve doğayı korumaya destek veren Anatolian Tigers Motosiklet Kulübüne teşekkür etti.

“7 ÇEŞİT MEYVE AĞACI DİKİYORUZ”

Ali Dağı’nda ağaç dikmeyi gelenek haline getirdiklerini söyleyen Başkan Yalçın, “Burada Ali Dağı’nda geleneksel hale getirdiğimiz ağaç dikme etkinliğini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ali Dağı’na çok çeşitli türlerde ağaç dikiyoruz. Bu sefer de meyve ağaçları dikelim istedik. İnsanlar gelirken ‘meyve ağaçlarının orada buluşalım’ diyebilsin, meyvesinden tatsın. Burada erik, kiraz, elma, ayva, dut, kayısı ve armut olmak üzere toplam 7 türden yüzlerce ağaç bulunuyor. İnşallah bundan sonra burada sizin de bir ağacınız olacak.” dedi.

“ŞEHRİMİZDE DİKİLİ AĞACIMIZ OLDU”

Anadolu Tigers MC Başkanı Fikret Eren de sosyal sorumluluk projelerini her zaman desteklediklerini ifade ederek kendilerine böyle bir imkân sunduğu için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Başkan Yalçın, şehrimizde bir dikili ağacımızın olmasına fırsat sundu” diyen Eren, “Her zaman sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde bulunduk. Bugün de Mustafa Yalçın Başkanımızın fırsat tanımasıyla ağaç dikme etkinliğinde bulunuyoruz. Doğayı, insanı ve hayvanı çok seviyoruz. Ali Dağı’na ağaç dikerek şehrimizde bir dikili ağaç sahibi oluyoruz. Bize bu imkânı sunan başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.