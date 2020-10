Başkan Yalçın, muhtarlarla kış çalışmalarını değerlendirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeye bağlı 30 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların bu seferki ana konusu kış döneminde yapılacak çalışmalar oldu.

Talas Mevlana Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmaya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın anı sıra belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürler ile Talas’ın mahalle muhtarları katıldı. Samimi bir havada yapılan toplantıda özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış sezonunu rahat ve sorunsuz şekilde geçirmelerini sağlayacak hizmet ve yatırımlar ele alındı. Ayrıca muhtarların çeşitli konulardaki istek ve talepleri masaya yatırıldı. Muhtarlara hitap eden Başkan Yalçın, kışın uygulamaya konulması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili konuların üzerinde duran Başkan Yalçın, “Kış günlerini boşa geçirmeyelim. Kışın özellikle gençlerimiz boşa çıkıyorlar. Hafta sonu ya da hafta içi de olabilir, bir takvim yapacağız. Tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel, özel kurslar tertip edelim. Örneğin bir budama, aşılama ya da bir hayvan bakımına kadar veteriner ve ziraat mühendisi hocalarımız gelsin bu belirttiğim konularda ders versin. Hocalarımızın ulaşımını da biz sağlayalım. Bunlar çok önemli konular, insanlarımızı sürekli aktif tutabilmek için önemli projelerdir. Kırsal mahallelerimizde hangi kursa ihtiyaç varsa bize söyleyin, yapalım” dedi.

Konuşmasında diğer belediye faaliyetlerinden de söz eden Başkan Yalçın, Şubat ayında hizmete başlayan Hayır Çarşısı’na da değindi ve birçok ürünün hayırseverler tarafından bağışlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Başkan Yalçın, “İhtiyaç sahibi kimin ne eksiği varsa gelsin hayır çarşımızdan alsın, insanlarımızın ihtiyaçları varken gelip bize müracaat etmiyorsa ürünlerin rafta durmasının bir anlamı yok, bir çocuk ayakkabısı yok diye üşüyorsa biz de burada üşürüz.” dedi.

Muhtarlar adına söz alan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy, Başkan Yalçın’ın her zaman muhtarların yanında olduğuna dikkat çekerek, “Göreve geldiğiniz ilk günden bugüne her zaman bizim yanımızda oldunuz. Bütün problemlerimizi çözdünüz. Belediyenin işi olsun olmasın her sorunumuzda yanımızda oldunuz. Bütün muhtarlarımız adına teşekkür ederim. Allah razı olsun. 19 Ekim Muhtarlar Günü’ydü. Biz de 22 Ekim’i ‘Başkanlar Günü’ ilan ediyoruz” diyerek çiçek takdim etti.