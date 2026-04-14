Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı. Karaarslan ifadesinde, "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır" dedi.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, Instagram’daki abonelik sisteminin tamamen platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, burada yaptığı paylaşımların kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcenlik barındırmadığını söyledi.

"SİSTEM RIZAYA DAYALIDIR"

Karaarslan, "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını savundu.

İfadesinde, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde dava açtığını belirten Karaarslan, davanın sonucunda yeniden hakemliğe döneceğini düşündüğünü ifade etti.

Uyuşturucu kullanmadığını da savunan Karaarslan, “Sporcu geçmişim nedeniyle hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partilerine katılmadım, gece kulübü kültürüm yoktur” dedi.

OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Adrian hakkında karar!Cem Adrian hakkında karar!
Oğlunu paylaştı! 'Tıpkı annesi' Oğlunu paylaştı! 'Tıpkı annesi'

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Lisede terör estirip intihar etti

Lisede terör estirip intihar etti

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

