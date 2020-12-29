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Başkan Yalçın Türkiye 3.’sü Talaslı sporcuları ağırladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.12.2020 13:37 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Bölgesel Kros Ligi U-18 Kadınlar Müsabakaları’nda Türkiye 3.’lüğü elde eden Talaslı öğrencileri kabul etti.Belediye toplantı salonunda gerçekleşen programda Antrenör Muzaffer Bayram’ın yanı sıra sporcular Ferüde Gül Şen, Dilan Çukurçam ve Ebru Yakut’a başarılarından dolayı Teşekkür Belgesi ve altın hediye edildi.Programda Lise Müdürü Osman Abit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da bulundu.“DAİMA SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ”Hediye takdiminde konuşan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak sürekli sporun ve sporcunun yanında olduklarının altını çizdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Bölgesel Kros Ligi U-18 Kadınlar Müsabakaları’nda Türkiye 3.’lüğü elde eden Talaslı öğrencileri kabul etti.
Belediye toplantı salonunda gerçekleşen programda Antrenör Muzaffer Bayram’ın yanı sıra sporcular Ferüde Gül Şen, Dilan Çukurçam ve Ebru Yakut’a başarılarından dolayı Teşekkür Belgesi ve altın hediye edildi.
Programda Lise Müdürü Osman Abit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da bulundu.
“DAİMA SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ”
Hediye takdiminde konuşan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak sürekli sporun ve sporcunun yanında olduklarının altını çizdi. “İlçemizden yetişmiş sporcularımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor” diyen Başkan Yalçın, seçim sürecinde açıkladığı projeler arasında yer alan Sporcu Fabrikası’nı hatırlatarak, “Biz her zaman sporu nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Her alanda ilçemizi, şehrimizi başarıyla temsil edecek sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu sporcu evlatlarımızı da bünyemize katarak ilerleyeceğiz.” dedi.
ELMALI’DAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR
Başkan Mustafa Yalçın’a spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da Yalçın’ın hem eğitim hem de spor alanında daima desteklerini hissettiklerini ifade etti.

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