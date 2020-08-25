Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kaymakam Yaşar Dönmez ile birlikte Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası’na katılan sporculara başarılar diledi.

Ali Dağı’nın zirvesinde gerçekleşen yarışmalar öncesi sporcularla bir araya gelen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, Ali Dağı’nın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

“HAVA SPORLARININ HEYECANI BAŞKA”

Burada sporculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Yalçın, Ali Dağı’nın hava sporları açısından Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Ali Dağı ve Ali Dağı’nda yapılan her türlü havacılık aktivitesi bizim için bir gurur. Bir spora gönül vermek önemli ama hava sporlarına gönül vermek ve bunun disiplinine tabi olmak başka bir şey olsa gerek. Bu sporun heyecanını yaşamak ayrı bir keyif. O nedenle sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum.” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de düzenlenen şampiyonadan dolayı Talas Belediyesi’ni tebrik ederek, “Hepiniz ilçemize hoş geldiniz. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.” diye konuştu.