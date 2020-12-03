Başkan Yalçın’a engellilerden özel teşekkür

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a, engellilere yönelik yaptığı faaliyetler nedeniyle Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal tarafından özel teşekkür geldi.

Başkan Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ile video konferans yöntemiyle görüştü.

“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Görüşmede engellilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Yalçın, “Bugün sizi yalnız bırakmak istemedik. Keşke böyle bir gün olmasaydı ama hayatımızın bir gerçeği. Engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Biz de sizin zorluklarınızın her zaman yanınızdayız. Bugüne kadar 200 engelli kardeşimizin aracının tamir ve bakımını yaptık. Yolda kaldıklarında kendilerini evlerine bıraktık. Araçlarını atölyemize götürüp tamir ettik. Bütün günleriniz engelsiz geçsin inşallah.” dedi.

“KAYSERİ’DE OLMAYAN HİZMETİ SUNUYORSUNUZ”

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ise, engellilere bugüne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Başkanım bu anlamlı günde bizimle görüştüğünüz için size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda engelli kardeşlerimiz adına hassaten teşekkür ediyorum. Çünkü Kayserimizde olmayan Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi’ni hizmete açtınız. Talas Belediyesi bünyesinde bunu sağlıyorsunuz. Engelli kardeşlerimiz çok memnunlar.” diye konuştu.

