YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Yalçın’a Öğretmenler Günü ziyareti

Başkan Yalçın’a Öğretmenler Günü ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.11.2020 17:23 | Son Güncelleme

Derviş Güneş Ortaokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Talas Belediyesi’nin öğretmen başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.Talas İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şener Serim, Derviş Güneş Ortaokulu Müdürü Ramazan Sarı, öğretmenler ve öğrenciler, Başkan Yalçın’ın öğretmenler gününü kutladı.

Derviş Güneş Ortaokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Talas Belediyesi’nin öğretmen başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.
Talas İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şener Serim, Derviş Güneş Ortaokulu Müdürü Ramazan Sarı, öğretmenler ve öğrenciler, Başkan Yalçın’ın öğretmenler gününü kutladı. Öğrenciler, günün anısına Başkan Yalçın’a çiçek takdim etti.
Başkan Yalçın’ın öğretmenler gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şener Serim, Derviş Güneş Ortaokulunun öğretmenler gününde daha bir anlamlı olduğunu kaydederek, “İlçemizde birçok okulumuz var ancak Derviş Güneş Ortaokulumuza ismini veren de bir öğretmenimizdir. Böyle bir hayırsever insanın katkı sağladığı ve yaptırdığı okulumuzdan öğretmenimiz ve öğrencilerimizle birlikte geldik.” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Yalçın, “Bende sizin öğretmenler gününüzü kutluyorum. Ayaklarınıza sağlık. Olması gereken hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de kutluyorum. Böyle ulvi bir meslek bize ve size nasip olmuş bu da ayrı bir güzelliktir. İnşallah hakkını verenlerden oluruz.” dedi.
Okul Müdürü Ramazan Sarı da Başkan Yalçın’ın Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek eğitim için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.