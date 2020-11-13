Başkan Yalçın’a ‘Yılın Hayvanseveri’ beratı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ilçede hayvanlara yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından ‘2020 Yılı Hayvanseveri’ beratı verildi.

Veterinerlik Fakültesi önünde düzenlenen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Başkan Yalçın’ın hayvanlara yönelik yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Hayvanlara gösterdiği derin saygı, yakın ilgi ve büyük sevginin yanında, onların da biz insanlar gibi yaşama hakkına sahip olduğu inancıyla, sokak hayvanları için ideal barınma, sağlık ve beslenme koşullarını sağladı. Ayrıca gereken tedaviyi almaları için her türlü desteği kesintisiz vermesinin yanında, sahipli hayvanlara da özel donanımlı alanları oluşturması, örnek projeleri geliştirmesi nedeniyle Veteriner Fakültesi tarafından 2020 Yılın Hayvanseveri Beratı verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, yaptıkları çalışmaların bir gönül işi olduğunu belirterek, “Bu işler çok ta büyük yatırımlar isteyen işler değil. 4 bin metrekare alanda Köpek Barınma Evini geçen yıl hizmete açarak doğal bir ortam gerçekleştirdik. Bin 500 hayvana ev sahipliği yaptık. 750’sinin tedavisi buradaki hastanede tamamlandı. Ayrıca Yamaç Paraşütü İniş Alanı yanında minik dostlarımız için 2 kilometrelik Pati Yolu yaptık. Kediler için kullanılmayan araç lastiklerinden barınak yaptık. Bunların yanında üreticilerimizin verimlerini yüzde 20 oranda artıran koyun banyoluğunu hizmete soktuk. Kültürümüzde merhamet etmeyene merhamet edilmez denir” diye konuştu.

Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ise, örnek ve model çalışmaları için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a 2020 Yılı Hayvanseveri Beratı takdim etti.

