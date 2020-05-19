YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Yalçın’dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yalçın’dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:36 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve çok büyük ilgi gören 3 boyutlu billboardın önünde bir açıklama yapan Başkan Yalçın, Allah’tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir.

Başkan Yalçın’dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve çok büyük ilgi gören 3 boyutlu billboardın önünde bir açıklama yapan Başkan Yalçın, Allah’tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun’da bundan 101 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olay, Atatürk’ün Samsun’a Bandırma Vapuru ile ayak basmasıdır. Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise, Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bizim Bandırma Vapuru ile bu sebepten ötürü çok farklı bir yakınlığımız vardır. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına olan saygımız da bitmeyecek. Onları hep rahmet ve minnetle anacağız” dedi.
“KAPTAN DURUSU’NUN TORUNU NEJAT ULUGÖL İLE GÖRÜŞTÜM”
Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl ile de telefonda görüştüğünü ifade eden Başkan Yalçın, bu vatan için mücadele etmiş olanlara minnet duygularını yansıtmak zorunda olduklarını belirterek, “Ben de bir kaç gün evvel, İsmail Hakkı Durusu’nun hayatta olan tek varisi, kızından torunu Nejat Ulugöl ile telefonda görüştüm. Kendisi şu anda 90 yaşında ve İstanbul’da yaşıyor. Bu görüşmeden çok mutlu oldu ve herkese, Zincidere’ye, Talas’a, Kayseri’ye selam etti. Bu vesile ile selamını da tüm Kayseri’ye iletmiş olayım” diye konuştu.
“KADİR GECESİ, KORONAVİRÜSTEN KURTULMAMIZA VESİLE OLSUN”
Açıklamasının son bölümünde de Kadir Gecesi’ni tebrik eden Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün bir de Kadir Gecesi’ni idrak etmiş olacağız. Kadir Gecesi’nin bizim için bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu Allah bize müjdelemiş. Bu müjde inşallah günahlarımızın affına ve koronavirüsten kurutulmamıza vesile olur. Ben ayrıca yaklaşan bayramımızı da tebrik ediyorum, şimdiden herkese kutlu olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.